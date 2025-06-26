Batman'da Bıçaklı Saldırı: Bir Genç Yaralandı - Son Dakika
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Batman'da Bıçaklı Saldırı: Bir Genç Yaralandı

Batman\'da Bıçaklı Saldırı: Bir Genç Yaralandı
26.06.2025 15:41
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Batman'da 17 yaşındaki Y.E.B., kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Batman'da kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde önceki akşam babasına ait iş yerinden kardeşiyle birlikte çıkan 17 yaşındaki Y.E.B., arkadaşıyla buluşmak üzereyken kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğradı. Y.E.B., saldırıda aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Y.E.B, akşam saatlerinde babasına ait iş yerinden kardeşiyle dışarı çıktığını belirterek, "Arkadaşım beni aşağıda bekliyordu. O sırada 3-4 kişilik bir grup yaklaştı. İçlerinden biri bana kafa attı, ardından diğer bir şahıs elindeki kesici aletle boynumdan, kafamdan ve sırtımdan olmak üzere 3 yerimden yaraladı. Bana yardım etmeye çalışan arkadaşım da hafif şekilde yaralandı" dedi.

Baba Mehmet Bilgin ise, saldırının bir tartışma sonucu gerçekleştiğini ileri sürerek, "Oğlum, iş yerinden çıktığı sırada 3 şahısla aralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma yaşanıyor. Ardından şahıslardan biri, elindeki maket bıçağıyla oğluma saldırarak yaralıyor. Başta Batman Valiliği ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere tüm yetkililerden, bu tür olayların önüne geçilmesi için daha fazla çaba göstermelerini istiyoruz" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırganların kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Bıçaklı Saldırı: Bir Genç Yaralandı - Son Dakika

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