Batman'da Park Halinde Araç Yangını

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Batman'da bir site bahçesinde park halindeki 3 araçta yangın çıktı

BATMAN - Batman'da bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan üç araç alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay dün gece Batman'da meydana geldi. Hasankeyf yolu üzerinde bulunan bir site bahçesinde park halindeki 3 araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Site sakinleri tarafından fark edilen yangın itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu döndürürken 3 araç kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.