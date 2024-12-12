Batman'da Müzisyen Cesedi Bulundu

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Batman'da boş arazide erkek cesedi bulundu

BATMAN - Batman'da düğünlerde bağlama çalan 32 yaşındaki Bengin Tokay, Beşiri- OSB yolu güzergahında silahla vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Batman Beşiri Organize Sanayi mevkiinde düğün salonlarında müzisyenlik yapan 32 yaşındaki Bengin Tokay boş arazide ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evli ve dört çocuk babası olduğu öğrenilen Tokay'ın ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.