Batman\'da Cami Hırsızlığı

Batman'da bir camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir şahıs, namaz kılmak için camiye gelen bir vatandaşın ayakkabılarını çalarak kayıplara karıştı. Vatandaşın durumu fark etmesi üzerine olay polise bildirildi. Polis, caminin güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası serbest bırakıldı. - BATMAN