Batman\'da Çocuğun Ayağına İnşaat Demiri Battı

Batman'da 5 yaşındaki çocuk, ayağına batan inşaat demiriyle hastaneye götürüldü

BATMAN - Batman'da bir sitenin bahçe duvarına çıkan 5 yaşındaki çocuk, ayağına batan inşaat demiri kesilerek hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Hilal Mahallesi'nde bir sitesinin bahçe duvarına çıkan 5 yaşındaki çocuğun ayağına inşaat demiri battı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri çocuğun ayağına batan demiri kesti. Hastaneye sevk edilen çocuğun, sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.