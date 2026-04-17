Batman\'da Çocuk Boğulma Olayı

Batman'ın Balpınar beldesi yakınlarında bulunan Batman Çayı'na giren 2 çocuktan biri boğuldu, diğeri vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 8 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk serinlemek amacıyla Batman Çayı'na girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocukları fark eden çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Olayda 8 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuk hayatını kaybederken, 9 yaşındaki diğer çocuk vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN