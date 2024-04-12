Batman\'da çocukların attığı torpil evde yangına neden oldu

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Batman'da sokakta oynayan çocukların bir evin penceresinden içeri attığı torpil (patlayıcı) evde yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Huzur Mahallesindeki iki katlı bir evin önünde oynayan çocuklar ateşledikleri torpili iddiaya göre bir evin camına attı. Camın kırılmasıyla evin içine giren torpil patladı. Patlayan torpil evin içinde yangına sebep oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Batman Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN