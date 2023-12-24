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Batman'da DEM Parti Kozluk Eşbaşkanı tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da DEM Parti Kozluk Eşbaşkanı tutuklandı

Batman'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kozluk Eşbaşkanı Ömer Emen, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.

Batman\'da DEM Parti Kozluk Eşbaşkanı tutuklandı
24.12.2023 - 13:44,
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Batman'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kozluk Eşbaşkanı Ömer Emen tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkartılan Kozluk Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş başkanı Ömer Emen, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Emen, buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ankara'ya SEGBİS ile bağlanan Emen, "terör örgüt üyeliği"nden tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da DEM Parti Kozluk Eşbaşkanı tutuklandı - Son Dakika


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