İtfaiye ekipleri dereye düşen horoz için seferber oldu

Batman'da dereye düşen horoz, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, Batman kent merkezinden geçen İluh Deresi çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşa ait horoz dere yatağına düştü. Beton kanal içerisinde mahsur kalan ve kendi imkanlarıyla çıkamayan horozu fark eden sahibi, durumu Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dere yatağının yüksek ve kaygan olması nedeniyle merdiven yardımıyla aşağı indi. Zaman zaman kaçmaya çalışan ve korktuğu gözlenen horozu yakalamak için ekipler titiz bir çalışma yürüttü. Yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından horoz kontrollü şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hayvan sahibi, desteklerinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BATMAN