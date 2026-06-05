Batman\'da Firari Hükümlü Yakalandı

Batman'da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında, hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Atatürk Parkı önünde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında bir araç durduruldu. Araçta bulunan M.E. isimli şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda çeşitli suçlardan arandığı ve hakkında toplam 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BATMAN