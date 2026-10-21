Batman’da hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Batman'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Araçta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.