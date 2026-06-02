Batman\'da Hapis Cezası Olan 15 Kişi Yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen planlı faaliyetlerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 kişi yakalandı.

14 Mayıs - 1 Haziran 2026 tarihleri arasında Batman merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 şahıs yakalandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Hükümlüler, ceza infazlarının yerine getirilmesi amacıyla Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirildi. - BATMAN