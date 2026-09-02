Batman'da iki aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Batman'da Malabadi Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Araçlardan biri takla atarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Malabadi Kavşağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aracın çarpıştığı kazada, araçlardan biri takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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