Batman\'da izinsiz gösteri: 6 gözaltı

Düzce'de yapılan denetimlerde 58 şahıs yakalandı, 24 kişi tutuklandı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 35 bin 60 şahıs sorgulandı. Araması bulunan 58 şüpheli şahıs yakalanırken, 24 kişi tutuklandı. Denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 62 fişek ve 15 adet kesici alet ele geçirildi. Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.