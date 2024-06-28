Batman'da Kaçakçılık Operasyonunda 44 Adet Kamyon Lastiği Ele Geçirildi

3.Sayfa

Batman'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde bir transitten gümrük kaçağı 44 adet kamyon lastiği ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Hasankeyf kavşağında yapılan kontrollerde durdurulan bir transitten 22 çift (44 adet) gümrük kaçağı kamyon lastiği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - BATMAN