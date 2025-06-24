Batman\'da Kaza: 4 Yaralı

Batman kent merkezinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 4 vatandaş yaralandı.

Kaza Saat 14'30'da Hürriyet Mahallesi Dostlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 34 SV 6815 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen 34 ANE 798 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yolda ters döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN