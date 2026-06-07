Batman'da Kenevir Operasyonu: 3 Bin 776 Kök Ele Geçirildi - Son Dakika
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Batman'da Kenevir Operasyonu: 3 Bin 776 Kök Ele Geçirildi

Batman\'da Kenevir Operasyonu: 3 Bin 776 Kök Ele Geçirildi
07.06.2026 12:03
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Batman'da düzenlenen operasyonlarda 3 bin 776 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 bin 776 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2-4 Haziran 2026 tarihleri arasında Kozluk ve Sason ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimi ve ticaretine yönelik iki büyük operasyon düzenledi. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda 3 bin 776 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında Kozluk'ta ikametine baskın yapılan M.Y. ile Diyarbakır Lice'den getirdiği kenevir fidanlarını Sason'da dikerken suçüstü yakalanan F.E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Kenevir Operasyonu: 3 Bin 776 Kök Ele Geçirildi - Son Dakika

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