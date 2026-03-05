Batman'da Minibüs Takla Attı: 1 Yaralı - Son Dakika
Batman'da Minibüs Takla Attı: 1 Yaralı

Batman\'da Minibüs Takla Attı: 1 Yaralı
05.03.2026 14:38
Gercüş'te kontrolden çıkan minibüs takla attı, sürücü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki bir minibüsün kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Gercüş ilçesine bağlı Gürbüz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gercüş'ten Batman istikametine seyir halinde olan M.Ş.A. yönetimindeki 34 TH 7058 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

