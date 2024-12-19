Batman'da Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Batman'da Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Batman\'da Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Raudi mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi zarar oluştu.

19.12.2024 23:01  Güncelleme: 23:05
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Batman'da mobilya fabrikasındaki yangın 3 saatte söndürüldü

BATMAN - Batman Organize Sanayi Bölgesinde Raudi mobilya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Raudi mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar ve ilçe belediyelere ait itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay yerine gelen Vali Ekrem Canalp, yangına Batman Belediyesi'nin yanı sıra çevre ilçe belediyelerinden gelen itfaiyelerinde müdahale ettiğini söyledi. Canalp, "Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin yanı sıra jandarma ve emniyetimize ait TOMA'lar da müdahaleye destek sağlıyorlar. Şu an için herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok ama maddi kayıp var. Diğer fabrikalara sıçramaması için de önlemler alınıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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