Batman'da Motosiklet Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Batman'da Motosiklet Denetimleri Artırıldı

Batman\'da Motosiklet Denetimleri Artırıldı

Batman'da trafik ekipleri, motosiklet denetimlerini sıklaştırdı ve kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

21.11.2024 15:05
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Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kent merkezinde motosikletlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde kask takmayan, ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kentin birçok noktasında vatandaşın can, mal güvenliğini ve motosiklet kazalarının önlenmesi, yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde, kask takmayan motosiklet sürücülerine 690 TL, ehliyetsiz motosiklet kullananlara 12 bin 977 TL, plakasız motosiklet kullananlara bin 506 TL, plakası takılı olmayan motosiklet sürücülerine 10 bin 917 TL, kaldırımda motosiklet sürenlere bin 500 TL ve kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücülerine ise bin 500 TL ceza kesildi. Denetimlerin kent genelinde devam edeceğini belirten yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti. Özellikle kask kullanımı ve gerekli belgelerin tamamlanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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