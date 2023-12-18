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Batman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Batman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Batman'ın merkeze bağlı Şafak Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman\'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
18.12.2023 - 22:32,
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Batman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

BATMAN - Batman'ın merkeze bağlı Şafak Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şafak Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BVV 204 plakalı otomobil ile 34 KU 2119 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Batman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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