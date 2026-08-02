Batman’da palet üretim tesisinde korkutan yangın

Batman'da bir palet üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Hilal Mahallesi'ndeki bir palet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm tesisi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Paletlerin ahşap olması nedeniyle alevler hızla yayılırken, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tesiste büyük maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.