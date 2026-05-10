Batman\'da Pancar Toplama Kazası

Batman'ın Sason ilçesinde pancar toplamak için yola çıkan 4 kişinin bulunduğu araç, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şahinli köyünden pancar toplamak amacıyla yola çıkan Gülseren G. idaresindeki 07 AON 193 plakalı araç, Topluca köyü Güvenç mezrası mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü. Sürücünün yardım çağrısında bulunmasının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ilk kontrolleri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN