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Batman'da PKK/KCK propagandası yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Batman'da PKK/KCK propagandası yapan 7 şüpheli yakalandı

Batman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından belirlenen sosyal medya hesaplarına yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin terör örgütüne destek sağladığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemleri devam ediyor.

Batman\'da PKK/KCK propagandası yapan 7 şüpheli yakalandı
06.01.2024 - 11:01,  Güncelleme: 11:04
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Batman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Batman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak örgüte destek sağlayan sosyal medya hesapları belirlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yanı sıra farklı birimlerden personelin katılımı ile terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak örgüte destek sağlayan sosyal medya hesap kullanıcılarına yönelik kent merkezinde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerinden emniyet işlemleri devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da PKK/KCK propagandası yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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