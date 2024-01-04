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Batman'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Batman'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı

Batman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK'yla bağlantılı oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlara Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve diğer birimlerden personel katıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemleri devam ediyor.

Batman\'da PKK/KCK\'ya yönelik operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı
04.01.2024 - 09:15,
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Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra farklı birimlerden personelin katılımı ile kent genelinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'yla iltisaklı oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemeleri sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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