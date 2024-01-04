Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra farklı birimlerden personelin katılımı ile kent genelinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'yla iltisaklı oldukları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemeleri sürüyor. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika