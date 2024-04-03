Batman\'da PKK/KCK yandaşları polise saldırdı

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Batman'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye başkanlığı kutlamaları sonrası, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz sonucu Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın başkanlığının iptal edilmesini bahane eden terör örgütü PKK/KCK yandaşları taşkınlık çıkardı.

DEM Parti Batman İl Başkanlığı tarafından seçim sonucu kutlamaları düzenlendi. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen kutlamalar sonrası Van'da yaşanan olayları bahane eden yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları taş ve havai fişeklerle polise saldırdı.

Göstericiler, bariyerlerle yolları kapatarak terör örgütü lehine sloganlar attı.

Polisin uyarılarına rağmen saldırılarını sürdürerek yürüyüşe geçmek gruba, polis TOMA ve biber gazı ile müdahalede bulundu.

Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar sürüyor. - BATMAN