Batman'da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye başkanlığı kutlamaları sonrası, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz sonucu Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın başkanlığının iptal edilmesini bahane eden terör örgütü PKK/KCK yandaşları taşkınlık çıkardı.
DEM Parti Batman İl Başkanlığı tarafından seçim sonucu kutlamaları düzenlendi. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen kutlamalar sonrası Van'da yaşanan olayları bahane eden yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları taş ve havai fişeklerle polise saldırdı.
Göstericiler, bariyerlerle yolları kapatarak terör örgütü lehine sloganlar attı.
Polisin uyarılarına rağmen saldırılarını sürdürerek yürüyüşe geçmek gruba, polis TOMA ve biber gazı ile müdahalede bulundu.
Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar sürüyor. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da PKK/KCK yandaşları polise saldırdı - Son Dakika
Rize'nin Hemşin ilçesinde çıkan anız yangını, 24 personel ile müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangının etrafı güvenli hat ile çevrelenmiş olup tehlike arz etmemektedir. Hemşin Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların endişelenmemesi gerektiği belirtildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 Nisan günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan ve bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan 6 şehirde toplam 89 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunu engellemek amacıyla Kartepe ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Kumar oynattığı tespit edilen bir kişiye adli işlem uygulanırken, 6 kişiye toplamda 38 bin 550 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, kumar parası olarak belirlenen 10 bin 300 TL'ye de el konuldu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Edilli köyünde meydana gelen orman yangınında, belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın sonucunda 3 dönüm arazi küle döndü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'ın Yazıkonak Beldesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken soruşturma devam ediyor.
Bitlis Valiliği, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yaşanan olaylar ve terör örgütlerinin eylem biçimi olarak kullanılan etkinlikleri önlemek amacıyla tüm etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı. Yasak kapsamında gösteri yürüyüşleri, açık hava toplantıları, basın açıklamaları ve diğer protesto eylemleri de yer alıyor.
Başakşehir TEM Otoyolu Altınşehir mevki Edirne istikametinde meydana gelen kazada bir hafriyat kamyonu alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin yangın tüpüyle müdahale ettiği yangında itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde yoğunluk yaşanıyor.
Hakkari Valisi Ali Çelik, Van'da çıkan gerginliklerle ilgili olarak vatandaşları sağduyulu olmaya davet etti. Olayların adli makamlara intikal ettirildiğini belirten Vali Çelik, kamu düzeni içerisinde gereken yaptırımların uygulanacağını ifade etti.
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