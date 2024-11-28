Batman'da sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 şüpheli şahsın sosyal medya mecralarında PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici ve destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edilerek 27 Kasım 2024 günü saat 09.00 sıralarında adli operasyon faaliyeti icra edildi. Operasyonda 4 şahsın gözaltına alındığı belirtilerek, "İcra edilen ev aramalarında 3 adet yasaklı yayın dahiline bulunan örgütsel doküman ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirilmiştir" denildi. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da PKK'ya Destek Veren 4 Kişi Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?