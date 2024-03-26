Batman\'da Polis Ekipten Kaçan Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Manisa'da Yüksek Değerde Kaçak Sigara Operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 2 şahsa ait işyerinde ve araçlarında piyasa değeri 1 milyon 350 bin TL olan boş ve dolu binlerce makaron, kıyılmış tütün ve sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldı.