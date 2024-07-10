Batman'da polis tarafından durdurulan araçta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Batman'da polis tarafından durdurulan araçta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan araçta 400 adet elektronik sigara, 790 paket sigara, 300 adet sigarillo, 100 adet puro, 135 paket pipo tütünü ve 70 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

10.07.2024 12:03
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Batman'da polisin durdurduğu şüpheli araçtan çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün, ilimiz genelinde kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ile birlikte yürütmüş olduğu çalışmalar kapsamında eski havaalanı kavşağında durdurulan araçta gümrük kaçağı 400 adet elektronik sigara, 790 paket sigara,300 adet sigarillo, 100 adet puro, 135 paket pipo tütünü ve 70 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da polis tarafından durdurulan araçta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da polis tarafından durdurulan araçta çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi - Son Dakika
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