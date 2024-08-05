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Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı

BATMAN - Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay Batman Gap Mahallesi kafeler caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.