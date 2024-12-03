Batman\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle Ş.Ö. (28) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ş.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN