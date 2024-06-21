Batman\'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

3.Sayfa

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Petrol Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği H.T. (47) ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan H.T., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN