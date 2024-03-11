Batman\'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Avustralya-Yeni Zelanda seferini yapan uçakta irtifa kaybı: En az 50 yaralı

Avustralya'nın Sidney kentinden Yeni Zelanda'nın Auckland kentine giden LATAM Havayolları'na ait Boeing 787 tipi yolcu uçağı, ani irtifa kaybı yaşadı. Yaşanan irtifa kaybı sonucu en az 50 kişi yaralandı. Uçakta 263 yolcu ve 9 mürettebat bulunduğu ifade edilirken, uçağın Auckland Havaalanı'na iniş yaptığı belirtildi. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hafif ve orta derece yaralanmalara sahip olduğu aktarıldı. Uçağın neden irtifa kaybı yaşadığı henüz bilinmezken, Boeing daha fazla bilgi toplamak için çalıştığını ve havayolu şirketine her türlü desteği sağlayacağını açıkladı.