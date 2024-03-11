Batman'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Batman'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Batman\'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Batman'ın Pınarbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

11.03.2024 21:13  Güncelleme: 21:15
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Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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