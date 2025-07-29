Batman\'da Suriyelilerin Yaşadığı Binada Yangın

Batman'da çoğunluğu Suriyelilerin yaşadığı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre sabah erken saatlerinde Batman merkez Veysel Karani Caddesi üzerinde bulunan ve Suriyeli ailenin ikamet ettiği binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ilk iki katta etkili olurken dumanlar tüm binayı sardı. Binadaki yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında bina sakinleri büyük panik yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN