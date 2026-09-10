Batman'da TPAO Bulvarı'nda iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Batman'da çevre yolu üzerindeki TPAO Bulvarı'nda trafik ışıkları yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, çevre yolu üzerindeki TPAO Bulvarı'nda bulunan trafik ışıkları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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