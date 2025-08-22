Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 72 DA 188 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen bir başka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, kaza çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?