Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Batman TPAO Bulvarı eski havaalanı mevkiinde 33 ASE 897 plakalı hafif ticari araç ile 50 DZ 704 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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