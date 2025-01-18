Batman'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı
BATMAN - Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Batman TPAO Bulvarı eski havaalanı mevkiinde 33 ASE 897 plakalı hafif ticari araç ile 50 DZ 704 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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