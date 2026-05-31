Batman'da seyir halindeki otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki yön tabelasına, ardından da istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ev jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Batman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?