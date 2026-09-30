Batman'da Turgut Özal Caddesi'nde çarpışan iki otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Batman'da Turgut Özal Caddesi'nde çarpışan iki otomobilde 2 kişi yaralandı

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Batman\'da Turgut Özal Caddesi\'nde çarpışan iki otomobilde 2 kişi yaralandı
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Kaza, Batman kent merkezindeki Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi; çarpışan iki otomobilde 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman kent merkezinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Batman'ın en işlek caddelerinden Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Turgut Özalİnceleme3. SayfaBatmanGüncelKazaSon Dakika

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