Batman\'da Turgut Özal Caddesi\'nde çarpışan iki otomobilde 2 kişi yaralandı

Batman kent merkezinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Batman'ın en işlek caddelerinden Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.