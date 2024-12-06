Batman'ın Beşiri ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Beşiri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Mmirliğince uyuşturucu ile mücadele çalışmaları dahilinde Kobin Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada 33 adet farklı paket ve 2 ayrı poşette 157 gram kullanıma hazır kubar esrar ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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