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Batman'da uyuşturucu operasyonu

BATMAN - Batman'da polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilogram 55 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelindekileri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilogram 55 gram skunk maddesi ve 6 bin 200 lira para ele geçirildi.

Konu ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.