Batman'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu
02.07.2026 10:00
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Batman'da düzenlenen operasyonda 19.25 kg metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Batman'da narkotik polisinin Üçyol mevkiinde düzenlediği operasyonda, narkotik köpeği Mailo'nun tepki verdiği bir araçta 19 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Üçyol mevkiinde şüpheli bir aracı durdurdu. Narkotik dedektör köpeği Mailo eşliğinde araçta yapılan detaylı aramada 38 parça halinde gizlenmiş toplam 19 kilo 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Batman, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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