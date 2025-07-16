Batman\'da Vinç Yangını: Yangın Kontrol Altına Alındı

Batman'ın Batı Raman bölgesinde bulunan petrol sahasında çıkan yangında bir vinç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede vincin tamamını sardı. Alevleri fark eden çevredeki işçiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, vinç tamamen küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN