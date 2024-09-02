Batman'da yapılan operasyonda 269 adet silah ele geçirildi - Son Dakika
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Batman'da yapılan operasyonda 269 adet silah ele geçirildi

Batman\'da yapılan operasyonda 269 adet silah ele geçirildi

Batman'da polis ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada 269 adet silah bulundu. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.

02.09.2024 11:38
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Batman'da polis ekiplerince bir tırda yapılan aramada 269 adet silah ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapışan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine bir tırın takibe alındığı belirtildi. Tır şoförünün başka bir araçta alıcı olan 2 zanlı ile buluşması üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Tırda yapılan aramada, birleştirildiğinde atıma hazır 269 tabanca, 33 tabanca gövdesi ve 9 bin 557 tabanca parçası ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da yapılan operasyonda 269 adet silah ele geçirildi - Son Dakika

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