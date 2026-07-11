Batman'da Yasadışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Batman'da Yasadışı Bahis Operasyonu

11.07.2026 17:30
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617 milyon TL işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şebekesine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bir bahis sitesinin IBAN numaraları üzerinden yürüttüğü takiple 617 milyon TL işlem hacmine ulaştığını tespit edilen şebekeye operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

MASAK verilerini inceleyen ekipler, Batman'da faaliyet gösteren 3 şirketin 1 Ocak 2026'dan itibaren 617 milyon TL işlem hacmine ulaştığını tespit etti. 4 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda suçta kullanılan 2 laptop, 5 cep telefonu ve 5 SİM kart ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Batman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Yasadışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

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