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Batman'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

BATMAN - Batman kent merkezinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Batman SSG Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracın ani fren yapması sonucu 4 araç kazaya karıştı. Meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kasayla ilgili inceleme başlatıldı.