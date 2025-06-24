Batman'da trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Fesih Barut Diyarbakır'da defnedildi
DİYARBAKIR - Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda keşif ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerden Fesih Barut Diyarbakır'da defnedildi.
Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Fesih Barut'un cenazesi, Batman'dan Diyarbakır'a getirildi. Barut, cenaze namazının kılınmasıyla Yeniköy Asri Mezarlığında defnedildi.
Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper ve araç sürücüsü Mazlum Yılmaz, Batman'da defnedilmişti.
Doktor Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, yarın Diyarbakır'dan Elazığ'a gönderilip defnedilecek. Öğretim Görevlisi Serdar Akgönül ise, Ankara'da toprağa verilecek.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Fesih Barut Defnedildi - Son Dakika
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