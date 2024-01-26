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Batman'ın Kozluk ilçesinde çayda boğulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Batman'ın Kozluk ilçesinde çayda boğulan kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kaletepe köyü Yeşilöz mezrasında çaydan geçmeye çalışırken suya kapılan 51 yaşındaki şahıs, boğularak hayatını kaybetti. Olayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan müdahale sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Batman\'ın Kozluk ilçesinde çayda boğulan kişi hayatını kaybetti
26.01.2024 - 14:27,
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Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Kaletepe köyü Yeşilöz mezrasında çaydan geçmeye çalışırken suya kapılan 51 yaşındaki şahıs, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kaletepe köyü Yeşilöz mezrasında çaydan karşı tarafa geçmeye çalışırken suya kapılan Abdüllatif Yaman (51), dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan vatandaşa ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Abdüllatif Yaman'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Batman'ın Kozluk ilçesinde çayda boğulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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