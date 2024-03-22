Batman'ın Sason ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu iki katlı ev yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Batman'ın Sason ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu iki katlı ev yıkıldı

Batman\'ın Sason ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu iki katlı ev yıkıldı

Batman'ın Sason ilçesinde 3 gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle iki katlı boş kerpiç ev çöktü. Yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle birçok cadde ve sokak dere yatağına döndü. Yıkılan evin boş olması faciayı önledi.

22.03.2024 10:42  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde 3 gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışlara dayanamayan iki katlı boş kerpiç ev yıkıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Batman, Siirt, Diyarbakır ve bazı çevre illerde beklenen kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarmıştı. Beklenen yağış, Batman'ın Sason ilçesinde etkili oldu. Yoğun gök gürültüsü ile birlikte etkili olan yağışın ardından meydana gelen selde birçok cadde ve sokak adeta dere yatağına döndü. İlçeye bağlı Günlüce köyünde yoğun yağışlara dayanamayan iki katlı taş ve topraktan yapılmış ev çöktü. Evin daha önce boşaltılmış olması faciayı önledi.

Yıkılan evin amcasına ait olduğunu belirten Medeni Arslan, "Yıkılan ev amcama aittir. Bu evin yıkılmasından dolayı hemen bitişiğinde bulunan bizim evde de çatlaklıklar oluştu. Yıkılma tehlikesi taşıdığından dolayı eve girmekten korkuyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Batman, Hava Durumu, Yerel Haberler, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'ın Sason ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu iki katlı ev yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çanakkale'de Alabora Olan Bottaki Göçmenleri Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
    11:02 Çanakkale'de Alabora Olan Bottaki Göçmenleri Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

    Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları 8'inci günün de denizden, havadan ve karadan devam ediyor. Olayda 22 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 4 göçmen sağ kurtarıldı. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde devam ettiği belirtildi.

  • MİT, Yeşil Kategorideki PKK/YPG Komutanını etkisiz hale getirdi
    11:02 MİT, Yeşil Kategorideki PKK/YPG Komutanını etkisiz hale getirdi

    MİT, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan PKK/YPG Kamışlı Batı Sektör Komutanı Seydo Kod Halil Tekin'i Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

  • Antalya'da Yangın: 3 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti, Yan Dairedeki Vatandaş Kedilerini Kurtardı
    11:02 Antalya'da Yangın: 3 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti, Yan Dairedeki Vatandaş Kedilerini Kurtardı

    Antalya'da 3 aylık Meva bebeğin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangının olduğu dairede bugün de yangın çıktı. Yangında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Yan dairede kalan bir vatandaş ise yangını duyup olay yerine gelerek evdeki 3 kedisini dumandan etkilenmeden kurtardı.

  • Kadıköy'de Motosikletlilere Biber Gazıyla Karşılık Verildi
    11:00 Kadıköy'de Motosikletlilere Biber Gazıyla Karşılık Verildi

    Kadıköy'de bir özel halk otobüsü şoförü, kendisine vurmaya çalışan motosikletlilere biber gazı sıkarak karşılık verdi. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. Trafikte yaşanan tartışma sonucunda şahıslar otobüs şoförüne saldırmaya çalıştı, ancak otobüs şoförü biber gazı kullanarak kendini savundu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle tartışma son buldu ve şahıslar yoluna devam etti.

  • Aydın'da Jandarma ekipleri 20 günde 262 aranan şahsı yakaladı
    11:00 Aydın'da Jandarma ekipleri 20 günde 262 aranan şahsı yakaladı

    Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, 1-20 Mart 2024 tarihleri arasında 262 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu, yaralama ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor.

  • İslahiye'de Dilencilere Operasyon: 2 Kişi Yakalandı
    10:55 İslahiye'de Dilencilere Operasyon: 2 Kişi Yakalandı

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çarşı merkezinde ve evlerin kapısını çalarak dilencilik yapan 2 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler, yasal işlemlerin ardından şehir dışına gönderildi.

  • Tekirdağ'ta yapılan operasyonda sikke ve silah ele geçirildi
    10:53 Tekirdağ'ta yapılan operasyonda sikke ve silah ele geçirildi

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramalarda 3 adet sikke, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

  • Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
    10:51 Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

    Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 8 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 2 şüpheliden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi ve adli süreç devam ediyor.

  • Akyazı'da yaşlı adam bisiklet kazası geçirerek yaralandı
    10:43 Akyazı'da yaşlı adam bisiklet kazası geçirerek yaralandı

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde camiden evine bisikleti ile gittiği esnada dengesini kaybeden yaşlı adam, otomobile çarparak yaralandı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri inceleme başlattı.

  • Instagram Fenomeni Elena Larrea, Liposuction Operasyonu Sonrası Kan Pıhtısı Nedeniyle Hayatını Kaybetti
    10:40 Instagram Fenomeni Elena Larrea, Liposuction Operasyonu Sonrası Kan Pıhtısı Nedeniyle Hayatını Kaybetti

    Instagram fenomeni Elena Larrea, liposuction operasyonu sonrası oluşan bir kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetti. 30 yaşındaki Larrea'nın ölüm nedeni pulmoner tromboz olarak belirlendi. Bu durum, kan pıhtısının bacaklardan akciğerlere vurduğu nadir görülen bir vaka. Larrea'nın ölümünün liposuction operasyonunu takip ettiği iddia ediliyor.


10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
09:01 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor
08:49 İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz’in transferi için Arda Güler’i takasta kullanacak İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz'in transferi için Arda Güler'i takasta kullanacak
08:21 Turgut Altınok’un ablası konuştu: Mal varlığında eksik bile var, babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış Turgut Altınok'un ablası konuştu: Mal varlığında eksik bile var, babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış
06:37 İsrail İHA’larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi İsrail İHA'larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi
10:38 Türkiye’de de oynamıştı Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı Türkiye'de de oynamıştı! Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı
10:34 Kolon kanserinden vefat eden Bahar Öztan için ünlü isimler taziye mesajı yayınladı Kolon kanserinden vefat eden Bahar Öztan için ünlü isimler taziye mesajı yayınladı
10:27 Rekabet Kurulu devreye girdi Yemeksepeti’ne soruşturma başlatıldı Rekabet Kurulu devreye girdi! Yemeksepeti'ne soruşturma başlatıldı
10:24 Antalya’da inşaat sektöründe günlüğü 3 bin liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor Antalya'da inşaat sektöründe günlüğü 3 bin liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor
10:23 Fenerbahçe’nin yıldızı rekor bonservisle transfer oluyor Fenerbahçe'nin yıldızı rekor bonservisle transfer oluyor
10:06 MİT, PKK’nın sözde Kamışlı komutanını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Kamışlı komutanını etkisiz hale getirdi
09:37 “Emniyettenim“ diyerek saldıran maganda gözaltına alındı "Emniyettenim" diyerek saldıran maganda gözaltına alındı
08:05 İstanbul’da Mahzen operasyonu Ümit Değirmenci’nin çetesi çökertildi İstanbul'da Mahzen operasyonu! Ümit Değirmenci'nin çetesi çökertildi
07:42 Kuyumcuyu öldürüp bagaja koydular Cesediyle saatlerce gezdiler Kuyumcuyu öldürüp bagaja koydular! Cesediyle saatlerce gezdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 11:02:09. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'ın Sason ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu iki katlı ev yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement